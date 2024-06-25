توجيه رئاسي بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق السياسي "محمد قحطان"

المنامة - ياسر ابراهيم - وجهت رئاسة الجمهورية اليمنية، الثلاثاء، بعدم إبرام أي صفقة تبادل للأسرى والمختطفين مع مليشيات الحوثي لا تشمل القيادي السياسي محمد قحطان المخفي قسرا منذ أكثر من 9 سنوات.



جاء ذلك في مذكرة أطلع عليها "يمن شباب نت" موجهة من مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، إلى الفريق الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمخفيين قسريا.



وقضى التوجيه، بعدم إبرام أي صفقة تبادل لا تشمل إطلاق سراح السياسي محمد قحطان أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره وتمكينه من التواصل مع أسرته، مشددا على الرجوع إلى رئاسة الجمهورية قبل إبرام أي صفقة تبادل للتشاور وأخذ التوجيهات.

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض، هادي هيج، أن بوابة السلام هي إطلاق كافة الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل.



وجدد هيج خلال مؤتمر صحفي بمأرب، تمسك الفريق الحكومي بموقفه الرافض لأي مشاركة في المفاوضات قبل الكشف عن السياسي المغيب محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته.

وأمس الإثنين، أكد وزير حقوق الإنسان والشؤون القانونية اليمني أحمد عرمان في تصريح لوكالة "شنخوا"، أن الحكومة رفضت رسميا دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، والملف الاقتصادي.