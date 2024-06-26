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تصعيد جديد.. مليشيا الحوثي تستهدف مواقع قوات الجيش غربي تعز 

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المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الثلاثاء، مواقع لقوات الجيش الوطني في الجبهة الغربية لمدينة تعز، في تصعيد جديد للمليشيات في جبهات المحافظة.

وقال مصدر عسكري لـ"يمن شباب نت"، إن المليشيات أطلقت 3 قذائف هاون، قبل مغرب يوم الثلاثاء، على مواقع قوات الجيش في جبهة الصياحي، غربي المدينة المحاصرة، دون أي إصابات.

وأضاف المصدر، أن تصعيد مليشيا الحوثي، قد يكون مقدمة لخلق مبرر لإعادة إغلاق طريق جولة القصر، وافشال جهود فتح طرقات أخرى لمدينة تعز.

 يأتي ذلك تزامنا مع تصعيد لمليشيا الحوثي في جبهات شرق تعز، بعد نحو أسبوعين من افتتاح طريق "الكمب - جولة القصر"، من أصل 8 منافذ تغلقها المليشيات منذ نحو 10 سنوات، وفرضها حصارا خانقا على المدينة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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