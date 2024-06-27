احتجاجًا على تعرض عضو النيابة للاعتداء.. - نيابة الاستئناف توقف إجراءاتها القضائية مع الجهات الأمنية بعدن حتى إشعار آخر

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقفت نيابة استئناف جنوب العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات القضائية الرسمية مع أقسام الشرط والبحث الجنائي وإدارة أمن عدن حتى إشعار آخر.

جاء ذلك في توجيه صادر عن رئيس نيابة جنوب عدن، وضاح باذيب لوكلاء النيابات في نيابة استئناف عدن؛ احتجاجا على اعتداء عناصر في قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على وكيل نيابة أحور القاضي رامي سالم الدماني.

ونص التوجيه بعدم استلام أي أوليات أو ملفات قضايا من أقسام الشرطة والبحث الجنائي وإدارة أمن عدن؛ حتى يتم ضبط جميع المتهمين الذين اعتدوا على القاضي "الدماني".

وأكد التوجيه على ضرورة تكاتف الجميع في إطار حماية كرامة ومكانة أعضاء النيابة العامة وهيبة السلطة القضائية، وتأكيداً على احترام القانون وسيادته، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيداع الجناة السجن، محملاً النيابات مسؤولية المخالفة.

وأوضح التوجيه أن عناصر من قسم شرطة مديرية خور مكسر، اعتدوا جسدياً ومعنوياً يوم أمس الأربعاء، على القاضي رامي الدماني، وكيل نيابة أحور، وحجزت حريته على الرغم من علمهم بانتسابه إلى السلطة القضائية.

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