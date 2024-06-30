اليمن..انطلاق اختبارات شهادة الثانوية العامة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية

المنامة - ياسر ابراهيم - انطلقت صباح اليوم الاحد، في العاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، للعام الدراسي الجاري.



وقالت وزارة التربية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن نحو 90 ألف طالبة وطالبة (89,234) سيبدأون، الأحد، خوض اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023 - 2024، في 14 محافظة محررة، إضافة إلى سفاراتها في الخارج.



وحسب البيان، تبدأ الاختبارات في القسمين العلمي والأدبي، بمادة القرآن الكريم على أن تنتهي بتاريخ 16/ 7/ 2024 للقسم الأدبي بمادة التاريخ وفي 18/ 7/ 2024 للقسم العلمي بمادة الأحياء، مع إقرار 3 ساعات اختبار لكل مادة تبدأ من الساعة 8:30 صباحاً وتنتهي الساعة 11:30 ظهراً.



وشددت اللجنة العليا للاختبارات بالالتزام بضوابط ولوائح العملية الاختبارية، وعدم دخول أي طالب للمركز الاختبارية الا برقم الجلوس، والتأكيد في ذات الوقت بالوقوف بكل حزم تجاه أي مركز اختباري لا يلتزم بضوابط العملية الاختبارية.



وحثت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور إلى لتوفير الأجواء الملائمة لأبنائهم بما يمكنهم من مراجعة دروسهم وحصد مراتب متقدمة، داعية للطلاب والطالبات المتقدمين التوفيق والنجاح في تحصليهم العلمي والدراسي.

