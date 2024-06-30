الأهلي يترقب عرض بوخوم لبيع عبد المنعم

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مسؤولو الأهلي وصول عرض رسمي من بوخوم الألماني لبيع محمد عبد المنعم مدافع الفريق في الموسم المقبل.

وأبلغ عبد المنعم إدارة الأهلي بتلقيه اتصالات من أحد الوسطاء يفيد باهتمام بوخوم من أجل التعاقد معه في الموسم الجديد.

ويترقب الأهلي وصول عرض رسمي من بوخوم من أجل مناقشة فكرة رحيل عبد المنعم والمقابل المالي الذي سيتم التفاوض حوله.

في المقابل، انقلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني على لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" الذي رفض خوض مران المستبعدين مع زملائه عقب مباراة فاركو الأخيرة التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة 28 للدوري.

ورفض كولر انتقاد كهربا في وسائل الإعلام، ولكنه يعيش حالة من الغضب تجاه تصرفات لاعبه وهو الأمر الذي جعله ينقلب على الأخير ويدرس عدم الاعتماد عليه في الفترة الماضية.

من جانبه، أشار كولر إلى أهمية الفوز على فاركو، ولكنه أبدى غضبه من الأخطاء السهلة التي وقع بها الفريق في الفترة الأخيرة.

وتابع "لدي خبرات كبيرة، لكن ما أراه هنا لا أراه في أي مكان في حياتي وهو لعب 20 مباراة في شهرين. اللاعبون ليسوا آلات وهذا يصعب مهمة تجهيزهم للمباريات".

وأكد أحمد جاب الله طبيب الفريق أن أكرم توفيق تعرض لكدمة في الركبة أمام فاركو، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.

وتابع: "التونسي علي معلول بدأ في ‏المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة ‏الماضية".‏

وأشار إلى أن بيرسي تاو تعرض للإصابة بشد من ‏الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي. ‏

وحول إصابة عمر كمال قال إنها عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومن المنتظر ‏مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.‏

ويستعد الأهلي لخوض لقاء طلائع الجيش غداً الاثنين المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدوري.