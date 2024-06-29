الحديدة.. مقتل مواطن وزوجته بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في الدريهمي

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مواطن مدني مع زوجته، الجمعة، بانفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال مصدر حقوقي، إن المواطن "شكري هبه بادي 31عاماً" وزوجته "عائشة بادي 22عاماً"، قتلا بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي، في منطقة الزعفران بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر، أن اللغم انفجر بالزوجين أثناء ما كانا في طريق العودة إلى منزلهما على متن دراجة نارية.

وتشكل الألغام والأجسام الحربية التي زرعتها مليشيا الحوثي، كابوسا يؤرق حياة المواطنين في عدة محافظات، أبرزها الحديدة الأكثر تلوثا من ألغام المليشيات.

ومنذ بداية الحرب، خلفت الألغام والمتفجرات الحوثية، الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح في المناطق التي وصلت إليها المليشيات المدعومة من إيران.