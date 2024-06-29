30 منظمة حقوقية تندد باستمرار جريمة الاخفاء القسري للسياسي محمد قحطان (بيان) 

المنامة - ياسر ابراهيم - نددت 30 منظمة حقوقية بشدّة، الجمعة، بشأن استمرار جريمة الاخفاء القسري للسياسي محمد قحطان منذ تسع سنوات من قبل جماعة الحوثي، دون الكشف عن مصيره أو السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه.

وأكدت المنظمات الحقوقية في بيانها، أن ما يتعرض له قحطان "يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وجريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأعربت المنظمات عن أسفها، "أن الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن لم تستخدم أدواتها للضغط على جماعة الحوثي في قضية المخفيين قسراً وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216".

واعتبرت المنظمات الحقوقية في اليمن ردة الفعل الأممية بشأن السياسي محمد قحطان، بأنه "يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً وعدم إعطائه الأولوية المستحقة في جولات التفاوض السابقة".

ودعت المنظمات الحوقية، جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السياسي محمد قحطان وكافة المختطفين والمخفيين قسراً.

وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

وناشدت المبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القادمة في عمان، والعمل بجدية لضمان إطلاق سراحهم.

ودعت مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالاضطلاع بدورها القانوني والانساني والاخلاقي والعمل على تحرير جميع المخفيين قسراً والمحتجزين في مختلف المحافظات اليمنية.

أسماء المنظمات الموقعة على البيان:

1. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

2. التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان

3. منظمة ميون لحقوق الإنسان

4. منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان

5. منظمة راصد للحقوق والحريات

6. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

7. منظمة شهود لحقوق الإنسان

8. مركز رصد للحقوق والتنمية

9. منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان

١٠. الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) فريق اقليم سبأ.

10. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والاخفاء القسري

11. دي يمنت للحقوق والتنمية

12. منظمة يمانيون للحقوق والتنمية

13. منظمة شاهد للحقوق والحريات / سيئون

14. منظمة مساواة للحقوق والحريات

15. منظمة السلام للتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان / عمران

16. مركز تعز الحقوقي

17. دي يمن للحقوق والحريات

18. منظمة حريتي / الحديدة

19. منظمة سقطرى للحقوق والحريات

20. اتحاد نساء تهامة

21. الهيئة الوطنية لضحايا تفجير المنازل

22. منظمة هيومن فري

23. منظمة كرامة لحقوق الإنسان

24. منظمة الجوف للحقوق والحريات

25. منظمة العدالة والإنصاف

26. المنظمة الوطنية للتنمية

27. المركز الإنساني للحقوق

٢٨. منظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية.

٢٩. منظمة شاهد للحقوق والحريات

٣٠. منظمة عدالة للحقوق والتنمية.

صدر بتاريخ: 28 يونيو 2024