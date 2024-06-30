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عدن - ياسمين التهامي - الناس هتكبر وانتي هتصغري.. حضري كولاجين طبيعي من هذا المكون الموجود في بيتك بهذه الطريقة

تحظى الوصفات الطبيعية دائماً باهتمام بالغ من قبل عدد كبير من السيدات، نظراً لأنها تعود بنتائج الفعالة دائماً، ولا تأتي بالضرر على صحة البشرة، ولذلك يتم البحث بشكل متزايد على كيفية تحضير وصفة لبان الذكر، لشد الوجه، والتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد حيث ترغب العديد من النساء في الحد من استخدام المنتجات الصناعية التي تؤثر على صحة البشرة من خلال احتوائها على نسبة من المواد الكيميائية، ولذلك سوف نقوم بتحضير وصفة كريم لبان الذكر لشد الوجه بكل دقة وتوضيح في مقالنا الجاري.كريم لبان الذكر

يساهم كريم لبان الذكر في الحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية وخالية من التجاعيد والخطوط الدقيقة وذلك من خلال الإستخدام المستمر له بشكل سليم، ولذلك سوف نقوم بتحضير كريم لبان الذكر بإحضار المكونات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من لبان الذكر.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

قطرات بسيطة من ماء الورد.

كيفية التحضير والاستخدام

لكي نقوم بتحضير كريم لبان الذكر، لشد الوجه والحصول على النتائج المرضية، والتخلص من الخطوط الدقيقة، ينبغي علينا أن نتبع الخطوات التالية بشكل سليم، تتمثل فيما يلي:

نقوم بغسل لبان الذكر جيداً، وينقع في الماء لمدة 12 ساعة.نحرص على تصفية المنقوع جيداً من الماء حتى يصبح جاف بشكل تام، ونبدأ بإضافة النشا ونستمر في التقليب.

نرفع الخليط على نار هادئة، ونستمر في التقليب.

نترك الخليط جانباً حتى يبرد بشكل تام.

إضافة ملعقة واحدة من زيت جوز الهند ونحرص على التقليب بشكل جيد.

نضع الخليط في برطمان محكم الإغلاق في الثلاجة، ليتم الاستخدام في الوقت المناسب.يمكن أن يتم الاحتفاظ بالخليط في الثلاجة لمدة 15 يوماً.

نراعي استخدام الوصفة يومياً، للحصول على نتائج مبهرة وجيدة.