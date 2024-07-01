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عدن - ياسمين التهامي - رجعي شبابك واخفي الشيب بشوية حنة اصبغي بيهم شعرك بطريقة أحترافية تعالي أقولك أزاي

علاج الشيب بالحناء من الوصفات المضمونة التي تستخدمها الكثير من السيدات من أجل الحفاظ على شعرها، حيث أنه عند التقدم بالسن يبدأ كابوس كل سيدة في الظهور وهو وجد شعر أبيض بين شعرها الأسود الجميل، فتبدأ الكثير من السيدات في صبغ شعرها باستخدام صبغات الشعر الجاهزة ولكنها تجد أن الصبغات تعطي لون ثابت لفترة طويلة ولكنها تؤثر على الشعر نفسه ويصبح متقصف، وتبدأ في رحلة علاج للشعر لتعيده إلى حالته مرة أخري، ولكن الحناء تعتبر من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها بشكل آمن دون الخوف على الشعر لأنها تعطي لون للشعر وتغذيه أيضا وتكسبه الحيوية.خلطة الحناء لعلاج الشيب

أولا في حلة على النار بها كوب من الماء المغلى نضيف إليها ملعقتان من الكركدية ونتركها حتى تغلي لمدة 10 دقائق.

ثانيا في بولة نضع بها 3 ملاعق كبيرة من الحناء نضيف إليها ملعقة من بودرة الكركدية وملعقة من الكركم ونقلبهم حتى تختلط كل المكونات مع بعضها.

ثالثا نضيف بعض الزيوت المفيدة للشعر حتى تعزز من فاعلية الحناء مثل إضافة زيت الزيتون أو إضافة زيت الخروع، ثم نضيف ماء الكركديه بالتدريج ونعجن حتى نحصل على خليط ثقيل قليلا، نقوم بتغطيته وتركه في مكان دافئ طوال الليل.علاج الشيب بالحناء

في البداية نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل حتى يسهل التعامل معه.

في الخطوة التالية نقوم بتوزيع الحناء بالفرشاة على جميع خصل الشعر حتى نتأكد من توزيعها جيدا ثم نغطي الشعر بكيس نايلون ونتركه لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى يثبت اللون جيدا.

أخيرا نغسل الشعر جيدا بالماء والشامبو ويفضل أن يكون شامبو عطري حتى نتخلص من رائحة الحناء، ثم نجفف الشعر جيدا ونصففه بالفرشاة.