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عدن - ياسمين التهامي - الوصفة السحرية وخلي أصحابك يغيروا منك” .. ب 3 مكونات بس هتخلي بشرتك زي بياض التلج وهتدعي لي

يعد البحث عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة اهتمامًا مشتركًا بين العديد من الفتيات والنساء، حيث يسعى الكثير إلى الحصول على بشرة صحية ومشرقة بوصفات طبيعية، ومن بين الوصفات الفعّالة التي تجمع بين التنظيف والتبييض يأتي ماسك النشا والخل، والذي يعتبر اختيارا شهيرًا لمن يعانون من بقع أو تصبغات في لون البشرة، ويعتمد الماسك على تواجد المكونات طبيعية التي تُفيد في توحيد لون البشرة وتفتيحها، وسوف نطلعك على كيفية إعداد تلك الوصفة السريعة للحصول على بشرة بيضاء نضرة ومشرقة أيضا من خلال تلك المقالة.2 ملاعق كبيرة من النشا.

2 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ” اختياري”

طريقة التحضيرفي وعاء، قومي بمزج النشا والخل جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

أضيفي الفازلين إلى الخليط وقومي بخلطه جيدًا.

قومي بإضافة جل الصبار وزيت الزيتون، واستمري في الخلط حتى تحصلي على كريم ناعم ومتجانس.

قومي بتطبيق الكريم على وجهك بحركات دائرية لطيفة، تجنبي منطقة العين.

اتركي الكريم على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

عند الانتهاء من المدة، قومي بغسل وجهك وتجنبي الماء الساخن.كيفية حماية بشرتك من التصبغات

للحفاظ على بشرتك وتجنب التصبغات، يمكن اتباع بعض النصائح والإجراءات اليومية.

استخدام واقي الشمس “الصن بلوك” بطريقة يومية حتى ولو في الشتاء.

التقليل من وقت تعرضك للشمس خلال ساعات الذروة (من الساعة 10 صباحًا إلى 4 مساءً).

اختياري مستحضرات التفتيح التي تحتوي على مكونات مثل فيتامين سي.

استخدام منظفًا لطيفًا يناسب نوع بشرتك.يساعد شرب الماء في ترطيب البشرة والمساهمة في صحتها العامة.

اتباع نظام غذائي صحي خالي من المواد الصناعية والحافظة.

الابتعاد عن مستحضرات التجميل الرديئة، لأنها تزود من التصبغات خاصة على الخدين.