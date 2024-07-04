شكرا لقرائتكم خبر العرضة السعودية تزين فعاليات بيت حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزينت فعاليات بيت حائل في نسخته الثالثة في متنزه أجا بارك الترفيهي بعروض الفنون الشعبية التي تلونت بالعرضة السعودية والسامري، ونالت استحسان الزوار وهواة الفنون الشعبية، واستمتعوا بمشاهدة السيوف التي تنسجم بتمايلها مع أيادي العارضين لتتعالى أصواتهم في أرجاء مقر الفعاليات.

وبين رئيس فرقة حائل للفنون الشعبية في بيت حائل مرسال المرسال أن العروض يقدمها أكثر من 30 شابا تمثلت في 8 عرضات يوما تحمل كلمات شعارها الوطنية ومن ثم يعقبها السامري، حيث يستمرون بأداء تلك الفنون على مدى ساعات يوميا أمام زوار البيت، مبينا أنه يستخدم في العرضة الطيران والدفوف والسيوف والبيرق، مؤكدا أن الفنون الحائلية الشعبية دائما ما تكون حاضرة في مثل هذه المهرجانات لكثرة استهوائها الكثير من محبي الموروث الشعبي بالمنطقة.