تعرف على ثاني ضيوف برنامج بيت السعد على على "MBC مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

يستضيف برنامج "بيت السعد" الفنانة اللبنانية إليسا، ثاني ضيوف البرنامج

"بيت السعد" تقديم الفنان عمرو سعد والفنان أحمد سعد ومن المقرر عرض الحلقة يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة " MBC " برومو الحلقة على حسابهم الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "حلقة جامدة جدًا الأربعاء المقبل مع عمرو وأحمد سعد من بيت السعد، وضيفتهم المميزة إليسا ١١ مساءً بتوقيت السعودية".

يذكر أن أول ضيوف حلقة برنامج "بيت السعد" الفنان أحمد حلمي، وينتمي البرنامج لنوعية المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم العالم العربي في لقاءات ممتعة تتضمن غناًء وتمثيلًا وحوارات جادة وعفوية.

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفًا جديدًا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، يسرا، محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

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