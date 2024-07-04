نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والجيزة.. مصدر يكشف آخر التطورات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:



قالت مصادر بمديريتي التربية والتعليم في القاهرة والجيزة، إنه يجرى حاليًا تجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وذلك استعدادًا لتجهيزها لعرضها على الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتمادها.



وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أنه فور الاعتماد من وزير التربية والتعليم لنتيجة الدبلومات الفنية، سيتم إعلانها بشكل كامل للطلاب إلكترونيًا وفي المدارس، لافتة إلى أن الهدف من إعلانها إلكترونيًا هو التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.



يذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024، انتهت يوم الخميس 27 يونيو الماضي.



وبانتهاء الامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية، استمرت أعمال التصحيح ورصد الدرجات داخل كنترولات الدبلومات الفنية، استعدادًا لإعلان نتيجة الدبومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة.