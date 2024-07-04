مسؤول إسرائيلي: رد حماس على الصفقة لا يسمح بعودة كافة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)



نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن رد حركة المقاومة الإسلامية حماس على الورقة الإسرائيلية بشأن صفقة الأسرى لا يشمل شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى من الصفقة.

وأفاد المسؤول الإسرائيلي الذي لم تكشف القناة العبرية عن اسمه، أن رد حماس يسمح بإعادة الأسرى المحتجزين من كبار السن والأطفال والمرضى والجرحى والمجندات.

وصرح المسؤول، أنه في حال خرق حركة حماس للاتفاق فإن إسرائيل ستنسحب منه وتعود للقتال بعد المرحلة الأولى.

وأرسلت حركة حماس ردها على الورقة الإسرائيلية بشأن مقترح تبادل الأسرى الذي قدمته واشنطن من أجل التهدئة داخل قطاع غزة.

ويجتمع المجلس الأمني الإسرائيلي الوزاري المصغر في وقت لاحق اليوم، لبحث رد حماس على صفقة تبادل الأسرى.