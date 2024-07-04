عناصر من قوات دفاع شبوة تقتل مساعد طبيب في حاجز تفتيش بعتق

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مساعد طبيب برصاص عناصر من قوات دفاع شبوة الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، في حاجز تفتيش أمني بالمدخل الشرقي لمدينة عتق، مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مساعد طبيب يُدعى "سالم عبدالله محسن صايل الخليفي" قتل برصاص عناصر من قوات دفاع شبوة، في المدخل الشرقي لمدينة عتق، عند التاسعة من مساء الأربعاء خلال عودته على متن دراجته النارية قادما من عمله في هيئة مستشفى شبوة العام.



وأضافت المصادر أن الخليفي تعرض للمطاردة من عناصر النقطة وإطلاق النار عليه ما أدى إلى مقتله، في حين تبرر العناصر أنه تعدى الحاجز من دون تفتيش.



وأشارت المصادر إلى أن أهالي الضحية من آل خليفة، احتشدت في محطة بن عامر، احتجاجاً على الحادثة, وطالبت بسرعة تسليم عناصر النقطة إلى الجهات المعنية والتحقيق معهم ومحاسبة المتورطين في جريمة القتل وإنزال العقوبة العاجلة بحقهم.



وتتهم القوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في شبوة، بارتكاب انتهاكات وجرائم واسعة بحق المدنيين وحقوق الإنسان في المحافظة.

