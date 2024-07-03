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عدن - ياسمين التهامي - ريحتك هتبقى زي المسك.. أسهل طريقة عمل المخمرية لتعطير الجسم كله بمكونات طبيعية تدوم رائحتها طويلا

طريقه عمل المخمرية للعروسة من بين ما تهتم به كل فتاة ترغب في الحصول على منتج مرطب ومعطر للجسم، ومن الممكن أن تحضريها كنوع من أهم أنواع المستحضرات التجميلية المرطبة التي ستساعد على ترطيب البشرة، وتعطير الجسم فهي من أفضل المكونات ذات الرائحة العطرية الجميلة، وتساعد أيضا على جعل البشرة ناعمة فور الاستخدام وبشكل مباشر، كما أن لها الكثير من المزايا، ويمكن تحضيرها من العديد من المكونات المرطبة كالفازلين أو زبدة الشيا، وكذلك يمكن أيضا استخدام خلاصة جوز الهند مع بعض المكونات المرطبة، والتي ستساعد في عمل أفضل أنواع المخمرية في البيت بدون استخدام أي كيماويات واستخدامه يجعل بشرتك ناعمة دائما وخالية من أي قشور وتكون خالية من مشكلة الجفاف.كيفية عمل المخمرية لتعطير الجسم

توجد أكثر من طريقة يمكنك أن تستخدميها لعمل المخمرية وأفضل تلك المكونات والطرق ما نستعرضه من خلال ما يلي:مخمرية الفازلين

تعتبر مخمرية الفازلين من أفضل الأنواع من المستحضرات التي يمكن أن تستخدميها لتعطير الجسم وإكساب بشرتك النعومة الفائقة ويمكن أن تقومي بتحضيرها من خلال الآتي:

مكونات الوصفة

اثنين ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة من زيت البرتقال أو ملعقه من زيت الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضيرفي وعاء ملائم قومي بمزج جميع المكونات.

احرصي على أن تكون مكونات المخمرية متجانسة تماما ثم وضعها في عبوة محكمة الغلق واتركيها حتى تتماسك تماما.

بعد تجهيز المخمرية يمكنك استعمالها على الفور.مخمرية المسك وزبدة الشيا

تعتبر مخمرية المسك مع زبدة الشيا من أفضل أنواع المستحضرات المرطبة للبشرة والتي تساعد أيضا على التخلص من رائحة العرق ويمكن تحضيرها بتوفير المكونات الآتية:

3 ملعقة من زبدة الشيا.

ملعقة كبيرة من مسحوق بودرة المسك.

ملعقة صغيرة من الشبة.

ملعقة صغيرة من اللون الأحمر.طريقة التحضير

قومي بوضع كل المكونات في وعاء الخلط.

بعد أن يتم خلط كل المكونات ضعيها في الثلاجة.

يمكن أن تستخدميها بعد كل استحمام كما أن استخدامها يمكن أن يساعد على ترطيب البشرة، وتعطير الجسم بدلا من استخدام مزيلات العرق.يمكن عمل مخمرية بالياسمين فقومي بخلط 100 جرام من الفازلين، وقومي بإضافة 50 جرام زبدة الكاكاو، واضيفي اليهم 25 جرام من زيت اللوز الحلو، وقومي بإضافة 10 قطرات زيت الياسمين، واضيفي إليهم 5 قطرات زيت الورد ويتم مزج المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع المخمرية في علبة محكمة الإغلاق.مخمرية جوز الهند

يمكن عمل نوع آخر من المخمرية عن طريق استخدام بعض المكونات التالية

1/2 كوب زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة جليسرين.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

5 قطرات من زيت الفانيليا.طريقة التحضير

حيث أنه يتم خلط نصف كوب من زيت جوز الهند مع إضافة ملعقة كبيرة من الجلسرين ثم قومي بعد ذلك بإضافة ملعقة من زيت اللوز ثم قومي بإضافة 5 قطرات من زيت الفانيليا ثم يتم مزج المكونات جيدا مع بعضهم البعض ثم قومي بعد ذلك بوضع الخليط في وعاء محكم الإغلاق ويتم استخدامها وقت الحاجة.وصفة لتعطير الجسم

قومي بخلط 10 ملاعق كبيرة من الكحول ويفضل الكحول الطبي ثم قومي بعد ذلك بإضافة 4 ملاعق كبيرة من الماء المقطر ثم قومي بإضافة نصف ملعقة كبيرة من الجلسرين النباتي ثم بعد ذلك نصف ملعقة كبيرة من الزيت الأساسي ويتم مزج المكونات جيدا مع بعضهم البعض ثم قومي بعد ذلك ذلك بوضع المزيج في علبة محكمة الإغلاق.