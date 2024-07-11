حذر من انهيارها.. الاتحاد الدولي لعمال النقل يدعو إلى تحييد طيران اليمنية بعيدا عن الخلافات السياسية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، الخميس، إلى تحييد عمل ونشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية بعيدا عن الخلافات السياسية، محذرا من انهيار الشركة.



وقال الاتحاد في بيان أطلع عليه "يمن شباب نت"، إنه يتابع بقلق بالغ ما يدور في شركة الخطوط الجوية اليمنية من تفاقم الأزمة وتصعيدها بشكل مستمر دون أي حل يساعد في نزع فتيل الأزمة.



وأضاف البيان، إننا نعرب عن بالغ قلقنا من تصاعد الأزمة والذي قد يؤدي إلى انهيار هذا الصرح العظيم والناقل الوطني للجمهورية اليمنية.



وتابع: إن تفاقم الأزمة في الخطوط اليمنية بين السياسيين في ظل الظروف التي تمر بها الجمهورية اليمنية ما هو إلا مؤشر على تفاقم الوضع الإنساني ومحاصرة الشعب اليمني والذي يعاني ويلات الحرب والصراع منذ عام 2015م.



وأكد البيان، إن ما تقوم به الخطوط اليمنية من تشغيل لرحلاتها ما هو إلا بصيص أمل ونور الحياة لكل اليمنيين الذين يعانون الصعوبات والتحديات في كل مناحي الحياة.



وقال إنه من هذا المنطلق ونيابة عن 750 نقابة نقل تمثل 20 مليون منتسب من 157دولة حول العالم نعرب عن قلقنا البالغ لكل ما تمر به شركة الخطوط الجوية اليمنية.



واختتم البيان، بدعوة كل الأطراف السياسية المعنية بتحييد عمل قطاع النقل وخصوصا الخطوط الجوية اليمنية بعيدا عن الخلاقات السياسية وتغليب المصلحة لليمن وللشعب المكلوم ومصلحة طيران اليمنية.



وكانت شركة الخطوط الجوية اليمنية، أعلنت قبل أيام أن مليشيات الحوثي تحتجز أربع طائرات في مطار صنعاء، بالإضافة إلى تجميد أرصدة وأصول الشركة في البنوك الخاضعة لسيطرتها.

