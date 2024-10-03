معتصم النهار برسالة أمل وسط الأزمات: “الله خير حافظ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم معتصم النهار عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة تتعلق بالوضع الحالي في سوريا، حيث كتب: “الله خيرُ حافظٍ وهو أرحمُ الراحمين”.

المنشور جاء في ظل الظروف المتوترة التي تعيشها سوريا وتشهدها المنطقة، والتي أثرت على حياة الملايين من المواطنين.

تعبير النهار يعكس مشاعر التضامن مع شعبه، حيث أشار إلى أن الأمل والثقة بالله هما ما يحميان السوريين في هذه الأوقات الصعبة.

وقد لاقت كلماته معتصم النهار تفاعلاً واسعاً من متابعيه الذين عبروا عن دعمهم لهذه الرسالة الروحية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب التكاتف والإيمان لمواجهة التحديات الكبيرة.