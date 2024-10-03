مايكل بولانسكي فاجأ ليدي غاغا بعرض زواج غير متوقع.. ماذا عن تحضيرات الزفاف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعطت ليدي غاغا لمعجبيها نظرة خاطفة حول خطط زفافها والطّريقة المؤثّرة التي اقترحها خطيبها مايكل بولانسكي.

أثناء ظهورها في Jimmy Kimmel Live! يوم الثّلاثاء الموافق الأوّل من أكتوبر، شاركت المغنّية والممثّلة الحائزة جوائز، مزيجًا من التّفاصيل المرحة والصّادقة حول حفل زفافها القادم.

وفاجأت النّجمة البالغة من العمر الثامنة والثلاثين، والمعروفة بأسلوبها الغريب وأدائها الآسر الجماهير بالكشف عن أنّها وبولانسكي فكّرا في إقامة حفل بسيط.

وقالت غاغا لجيمي كيميل: “نحن نتحدّث في الواقع عن الذّهاب إلى المحكمة، نحن الإثنين فقط، وطلب الطّعام الصّينيّ”.

ومع ذلك، وبأسلوب غاغا الحقيقيّ، أضافت ضاحكة: “لكن بمعرفتي، يمكن أن يتحوّل الأمر أيضًا إلى سيرك مع وحيدات القرن!”

وبينما لم يتِمّ تحديد خطط الزّفاف بعد، سارعت غاغا إلى التّأكيد على أنّ علاقتها مع بولانسكي أقوى من أيّ وقت مضى.

ويرتبط الخطيبان، اللذان تمت خطوبتهما في أبريل الفائت، ارتباطًا وثيقًا منذ لقائهما في عام ٢٠١٩ إذ وصفت غاغا بولانسكي بأنّه “أفضل صديق وشريك لها”.

بعد عيد ميلادها، نظّم بولانسكي رحلة لتسلّق الصّخور للاحتفال بهذه المناسبة.

وقالت غاغا: “لقد أقام لي عشاءً جميلًا في عيد ميلادي، وذهبنا لتسلّق الصّخور”، مشيرةً إلى أنّها كانت تجربة لا تُنسى.

وأوضحت: “لقد صعدنا والتقطنا بعض الصّور ثمّ نزلنا مرّة أخرى. كنا عائدين إلى غرفتنا، وسألني إذا كان من المناسب أن يسألني.”

وأضافت غاغا مبتسمة: “لقد أراد أن يعرف ما إذا كان من المقبول أن يتقدّم بطلب قبل أن يقترح، فقلت: نعم! لا بأس بذلك!”. “كان لديه الخاتم في حقيبة ظهره، وكان لطيفًا للغاية. لم يجثُ على ركبة واحدة، لكنني سيدة عصرية. أحب ما فعلته”.

وبعيدًا عن خطط الزّفاف، كانت حياة المغنية مع بولانسكي تحويليّة.

أثناء حديثها في العرض الأوّل لفيلم Joker: Folie à Deux في لوس أنجلوس، حيث تلعب غاغا دور هارلي كوين، شاركت كيف غيرت علاقتها نظرتها للحياة.

“أنا أحبّ خطيبي كثيرًا”، اندفعت غاغا.

“إنّه صديقي المفضّل، وعندما تكون مع أفضل صديق لك، كل شيء يتغيّر”.

لقد عمل كلاهما معًا بشكل احترافي، إذ قام المدير التّنفيذيّ المشارك لبولانسكي بإنتاج ألبوم غاغا الأخير Harlequin، والذي يصاحب فيلمها الجديد.