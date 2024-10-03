إيرادات متوسطة لفيلم “إكس مراتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيلم “إكس مراتي”، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وهشام ماجد، إيرادات متوسطة بلغت 185 ألف جنيه في شباك تذاكر دور العرض السينمائي أمس الأربعاء.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجسد هشام ماجد شخصية طبيب نفسي متزوج من أمينة خليل، ويواجهان معًا العديد من المواقف الكوميدية. يظهر محمد ممدوح في الفيلم بشخصية زوجها السابق، وهو رجل قضى فترة في السجن.

فيلم “إكس مراتي” من بطولة هشام ماجد، أمينة خليل، ومحمد ممدوح، ويضم عددًا من ضيوف الشرف. العمل من فكرة وإخراج معتز التوني، وتأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

كانت آخر أعمال هشام ماجد السينمائية، فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” وشاركه بطولته الفنانة هنا الزاهد، وحقق أرباحًا ضخمة في شباك تذاكر دور العرض.

وتدور قصة فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي، يشارك في بطولته هنا الزاهد وهشام ماجد، بيومي فؤاد ومحمد ثروت، الطفل جان رامز، غادة إبراهيم.

من ناحية أخرى، كانت آخر أعمال هشام ماجد مسلسل “أشغال شاقة”، وتم عرضه في النصف الأول من الموسم الرمضاني وحقق نجاحا كبيرا، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية.