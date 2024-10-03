زيندايا بإطلالة خارجة عن المألوف.. جمعت بين الأناقة والحداثة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة العالمية زيندايا الأنظار في أسبوع الموضة في باريس بإطلالة رائعة وغير تقليدية.

مزجت زيندايا في إطلالتها بين الحداثة والأناقة، حيث ارتدت بليزر بأكتاف عريضة باللونين الأسود والأبيض دون ارتداء توب تحتها، وأضفت لمسة من الجرأة بزهرة حمراء موضوعة في جيب البليزر. نسقت هذه الإطلالة مع تنورة قصيرة وواسعة باللون البيج، وحملت حقيبة يد سوداء، وأكملت الإطلالة بحذاء عالي الكعب باللون الأسود.

من الناحية الجمالية، تركت زيندايا شعرها القصير على طبيعته، واعتمدت مكياجاً قوياً يلائم هذه الإطلالة الجريئة.

وكانت زيندايا قد شاركت جمهورها بلحظات من طفولتها الجميلة، بعد احتفالها بعيد ميلادها الثامن والعشرين. شكرت نجمة فيلم “Challengers”، التي احتفلت بعيد ميلادها في الأول من سبتمبر، معجبيها على تمنياتهم الجميلة، ونشرت صورة رائعة لها وهي طفلة صغيرة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الإثنين.

وعلقت زيندايا على الصورة قائلة: “أتيت هنا لأعبر عن امتناني لجميع تمنيات عيد الميلاد الرائعة، إنها تعني لي الكثير حقًا… إلى عامي الثامن والعشرين!”.

في الصورة، ظهرت زيندايا الصغيرة بفستان أزرق مزهر، وهي تشير بإصبعها إلى الأعلى أثناء وقوفها على السرير.