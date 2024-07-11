سوليفان: بايدن سيعلن قريباً مستجدات في وضع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن سيعلن قريباً مستجدات في وضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هناك تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى الانتهاء منها للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يضمن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.



وأوضح سوليفان، في مؤتمر صحافي، أنه "لا تزال هناك أميال يجب قطعها قبل أن نضع اللمسات النهائية إذا كنا قادرين على وضعها. لذا، لا أريد أن أقول إن الأمر بات وشيكا، لكن ينبغي ألا يكون ذلك بعيد المنال إذا جاء الجميع وهم عازمون على إتمامه"، مضيفاً أن الرئيس جو بايدن سيعلن قريباً مستجدات في وضع محادثات وقف إطلاق النار في غزة.



وحول الرصيف العائم، قال سوليفان إن العمليات على رصيف غزة العائم الذي بنته الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية ستنتهي خلال مدة قصيرة نسبيا.

وأضاف أن الرصيف "كان ناجحاً، وأن المشكلة تتعلق بالتوزيع الداخلي للمساعدات الإنسانية"، زاعماً أن حركة حماس وما أسماه "عصابات مسلحة وخارجين عن القانون" عطلوا تقديم المساعدات الإنسانية وأخرجوها عن مسارها.



وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية قالت، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن باتت قريبة من تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، سيتضمن إطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة ومئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله: "جرى الاتفاق على إطار العمل، والطرفان يتفاوضان الآن على تفاصيل كيفية تنفيذه". في حين حذر مسؤولون من أنه على الرغم من وجود الإطار، إلا أن الاتفاقية النهائية ربما ليست وشيكة، والتفاصيل معقدة وستستغرق وقتًا للعمل عليها.



وتأتي التصريحات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في وقت قالت فيه حركة حماس، الخميس، إنها لم تبلغ حتى الآن بأي جديد من الوسطاء بشأن المفاوضات، مضيفة في بيان أن الاحتلال "يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات، مثل ما فعل في جولات سابقة، وهذا لا ينطلي على شعبنا ومقاومته".



نتنياهو: ملتزم بإطار وقف إطلاق النار في غزة



في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إنه لا يزال ملتزما بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجرى التفاوض عليه، واتهم حركة حماس بتقديم مطالب تتعارض معه، بحسب زعمه.



وأضاف في خطاب ألقاه في في حفل تخريج ضباط جدد في الجيش: "أنا ملتزم بمقترح الصفقة لإعادة المختطفين، لكن هذه الحرب ستسمر حتى نحقق النصر ونقضي على حماس، ونعيد المختطفين، وألا تشكّل غزة تهديدًا مستقبليًا، ولو استغرق الأمر وقتًا".



وجدد نتنياهو تأكيد تمسكه بالخطوط الأربعة الحمراء التي سبق أن أعلن عنها يوم الأحد الماضي. وحدد نتنياهو أربعة خطوط حمراء للتوصل إلى صفقة تبادل، بحسب بيان صادر عن مكتبه، أولها أن تسمح أي صفقة لإسرائيل باستئناف القتال حتى تُحقَّق جميع أهداف الحرب.

وأما الخط الثاني، وفق البيان، فهو "منع تهريب الأسلحة إلى حماس من مصر عبر الحدود"، والثالث تمثل بـ"رفض عودة آلاف المسلحين إلى شمال قطاع غزة"، وأما الرابع والأخير فهو "عمل إسرائيل على تعظيم عدد الرهائن الأحياء الذين سيجرى إطلاق سراحهم من أسر حماس".



من جانبه، دعا وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال الحفل، إلى إجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الإسرائيلية في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقال إن التحقيق يجب أن يشمله هو نفسه ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المصدر: العربي الجديد