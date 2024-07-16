عدن.. اللجان التنسيقية للأمن الغذائي تناقش آلية اختيار المستفيدين من المساعدات

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ في العاصمة المؤقتة عدن، الإثنين، اجتماع اللجان التنسيقية للأمن الغذائي في المحافظات برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور نزار باصهيب، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

يناقش الاجتماع، على مدى يومين، عدد من الموضوعات المرتبطة بنهج برنامج الاغذية العالمي للمساعدات الانسانية، وآلية اختيار المستفيدين ومعايير الاستهداف، ومنهجيات تحديد خصائص الأمن الغذائي الاسري، وهيكلية اللجان الفنية المشتركة، مهام ومسؤوليات لجان تنسيق المحافظات وآليات تحديد الاحتياجات والاولويات الانعدام الأمن الغذائي.

وأكد باصهيب، سعي الحكومة لمعالجة وضع الأمن الغذائي في البلاد على كافة الأصعدة، وتجاوز التحديات والتطورات التي تشهدها البلاد والمنطقة بالتعاون مع الشركاء خصوصا برنامج الغذاء العالمي.

واعتبر استمرار الاحتفاظ بصرف الاعانات الفصلية والمواد الغذائية لقوائم المستفيدين الذي تم ادراجهم في السنوات الماضية الى الوقت الحالي انجاز هام رغم النقص الكبير بخطة الاستجابة الانسانية وتمويلات المانحين.

واشار الدكتور باصهيب، إلى أن تشكيل اللجنة الفنية للأمن الغذائي المكونة من الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي وانبثاق لجان تنسيقية بالمحافظات، جاءت للوقوف امام مستويات انعدام الأمن الغذائي الراهنة للبلاد، ومعرفة الاحتياجات والاولويات الواجب مراعاتها وتحديد الفئات الاشد احتياجاً وفق آليات ومعايير وتصنيف شفاف وذو مصداقية لوضع تلك الفئات المحتاجة من انعدام الأمن الغذائي.. مؤكدًا أن الوقت الراهن يتطلب التفكير الجاد والرؤى الواضحة لتجاوز الاشكاليات السابقة في قياس حالة الامن الغذائي عند المستفيدين.

وجدد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، استعداد الوزارة تقديم التسهيلات والدعم اللازم لضمان تحقيق النتائج المطلوبة من عمل اللجان التنسيقية بالمحافظات وعلى مستوى المديريات في تحديد معايير الاستهداف وقائمة المستفيدين، وتحسين الرقابة على عملية الاستهداف في الميدان يكفل وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر معاناة من انعدام الأمن الغذائي.