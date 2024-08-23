السفير الاميركي بالمكسيك: مشروع إصلاح النظام القضائي المكسيكي يهدّد العلاقات التجارية الثنائية

حذّر السفير الأميركي لدى مكسيكو كين سالازار من أنّ مشروع الإصلاح القضائي الذي ينفّذه اليسار الحاكم في مكسيكو والذي ينصّ على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي "يهدّد" العلاقات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحافي إنّ "النقاش حول الانتخاب الشعبي المباشر للقضاة يهدد العلاقة التجارية التاريخية التي بنيناها".

وأضاف في بيان صدر في ختام المؤتمر أنّ هذه العلاقة ترتكز على "ثقة المستثمرين بالإطار القانوني المكسيكي".

وفي العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، متقدمة بذلك على الصين.

وحذّر السفير سالازار من أنّ هذا الإصلاح ينطوي على خطورة أخرى إذ بإمكانه أن "يسهّل تأثير الكارتيلات وفاعلين خبيثين على القضاة الذين ليس لديهم خبرة".