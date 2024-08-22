ملكة جمال الأردن تصدم الجميع بعد ظهور صدرها بدون خجل.. ومتابع عايزه تلقد سما المصري

بيروت - ثريا شاهين - نشرت ملكة جمال الأردن جوردان زينة العلمي صورة لها على حسابها على موقع إنستجرام بفستان أصفر مفتوح الصدر بإطلالة جريئة ، تبرز أنوثتها بطريقة مذهلة، وشعرها مشدود إلى أسفل ظهرها وتضع مكياج خفيف جعلها تظهر بمنظر رائع.

أثارت صورة زينة العلمي ملكة جمال الأردن جدلاً واسعاً بين المعجبين الذين يعتقدون أن مظهرها جريء ومبالغ فيه ، حيث اتهمها البعض بإجراء عمليات تجميل واسعة لإبراز مفاتنها ، بينما سخر آخرون من جمالها ومظهرها، الذي لا يناسب مع العادات والتقاليد الأردنية والعربية كما علق اخرون بانها تحاول تقليد الفنانة والراقصة المصرية سما المصري.

وكانت زينة العلمي قد نشرت في وقت سابق صورة أخرى لها وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا باللون الفيروزي والبيج ، لاقت استحسان متابعيها.

زينة العلمي من مواليد 1987 ، فازت بلقب ملكة جمال الأردن عام 2014 ، سفيرة الأمم المتحدة السابقة للسلام العالمي ، درست في الأكاديمية الفرنسية للتجميل عام 2013 ، شاركت في مسابقة “الفتاة العربية المثالية، وفازت بلقب احمل امرأة في الاردن.