شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس عبدالله علي السنيدار يعزي بوفاة محمد بن محمد العمري وكيل أمانة العاصمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

"يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي “

صدق الله العظيم

تنمنيت اني قد فديتك سالما

وان الذي ينعاك لا شك واهم

فانت كبير في المواقف كلها

وفي كل امر لن تخنك العزائم

انت الذي امضيت عمرك للوطن وفيا مخلصا

فيارب ارحم عبدك فانت يارب بعبادك راحم ..

ببالغ الحزن والاسى وبإيمان بقضاء الله و قدرة ، تلقيت نبأ وفاة أخي وصديقي المغفور له بإذن الله تعالى

محمد بن محمد العمري ، وكيل أمانة العاصمة الأسبق ،

و برحيله فقدت صديقا ورفيقا وفيا ومخلصا .. وفقدت اليمن شخصية وهامة وطنية عظيمة ،

وبهذا المصاب الجلل ، أعزي نفسي واعزي اخواني :الدكتور حسين عبدالله العمري عضو مجلس الشورى ، واعزي الاخوة ابناء الفقيد :

يحي محمد العمري

وائل محمد العمري

لؤي محمد العمري

وللاخوين رياض عبدالمنعم العمري

وايمن عبدالعظيم العمري

وكافة آل العمري ، ونعزي شعبنا ووطننا برحيله ..

ونسأل الله العلي القدير ، أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناتة ،

اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك .. اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والإبرار ..

ونسأله تعالى أن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان ،،

“إنا لله و إنا إليه راجعون”



اخوكم الأسيف /

البرنس الدكتور عبدالله علي السنيدار