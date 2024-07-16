كانت متجهة إلى عدن.. انقلاب ناقلة نفط قبالة سلطنة عمان وطاقمها لا يزال مفقودا

قال مركز الأمن البحري العماني لرويترز يوم الثلاثاء إن طاقم ناقلة نفط انقلبت قبالة ميناء الدقم لا يزال مفقودا، وذلك بعد يوم من الإبلاغ عن غرق الناقلة التي ترفع علم جزر القمر.



وذكر المركز في منشور على منصة إكس أن طاقم الناقلة مكون من 16 شخصا هم 13 هنديا وثلاثة سريلانكيين.



وقال المركز لرويترز بشكل منفصل إن الناقلة لا تزال “غارقة ومقلوبة”. ولم يؤكد ما إذا كانت الناقلة قد استقرت أو ما إذا كان النفط أو المنتجات النفطية على متنها تتسرب إلى البحر.



وأظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة مجموعة بورصات لندن أن وجهة الناقلة كانت عدن باليمن.



وأوضحت بيانات الشحن أن السفينة المنكوبة ناقلة منتجات نفطية طولها 117 مترا وصنعت في عام 2007. وعادة ما تُستخدم مثل هذه الناقلات الصغيرة في رحلات قصيرة فقط.



وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية في وقت متأخر من يوم الاثنين بأن السلطات العمانية أجرت عملية بحث وإنقاذ في مكان الحادث بالتنسيق مع سلطات بحرية.



ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لعمان قرب مشاريع تعدين النفط والغاز الرئيسية في السلطنة بما في ذلك مصفاة نفط كبرى تشكل جزءا من منطقة الدقم الصناعية الشاسعة، أكبر مشروع اقتصادي منفرد في عمان.



المصدر: رويتزر