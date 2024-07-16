وسط إجراءات مشدّدة.. مظاهرة شعبية بـ"عدن" تطالب بالكشف عن مصير "علي عشال"

المنامة - ياسر ابراهيم - إحتشد المئات من المواطنين، مساء اليوم الثلاثاء، في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، بالعاصمة المؤقتة عدن؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيّ المُقدّم "علي عشال"، وسط إجراءات أمنيّة مشددة ومنع متظاهرين وعرقلة وصولهم.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المتظاهرين رفعوا شعارات وردّدوا هتافات تطالب الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير المخفي "علي عشال"، والقبض على خاطفيه ومحاسبتهم.

وتوعدّ المتظاهرون بإقامة تظاهرة كبيرة في وقت لاحق لم يتم تحديد موعدها.

وحسب المصادر، فأن المظاهرة أقيمت وسط انتشار أمني كثيف، وتفتيش دقيق لقوات المجلس الانتقالي، في مداخل ساحة العروض.

وأشارت إلى أن الوفود القادمة من خارج المدينة تعرضت للمنع والتفتيش في نقطة العَلَم، البوابة الرابطة بين عدن وأبين، والنقاط المنتشرة في مداخل عدن.

ونوهت إلى أن عددا من المتظاهرين تراجعوا عن المشاركة نتيجة اجراءات قوات المجلس الانتقالي، إلى جانب الانقسام الذي حصل بين مشايخ أبين، التي أعلنت تأجيل التظاهرة، وبين اللجنة التحضيرية وأسرة عشال، التي أصرّت إقامة الفعالية بموعدها المحدد.

وبعد تداول روايات عن تأجيل المظاهرة، أقرت قبيلة الجعادنة وأسرة عشال، إقامة التظاهرة في موعدها المحدد مساء الثلاثاء 16 يوليو 2024 في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، للمطالبة بالكشف عن مصير المقدم "علي عشال الجعدني"، الذي اختطف من قبل مسلحين بتاريخ 12 يونيو الماضي في المدنية التقنية بالعاصمة المؤقتة عدن.