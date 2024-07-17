اليمن.. قيادي حوثي يُلّمح إلى فشل التواصل مع السعودية وعودة شبح الحرب

المنامة - ياسر ابراهيم - ألمح قيادي حوثي مقرب من زعيم المليشيا، اليوم الأربعاء، إلى فشل جهود التواصل مع السعودية وعودة شبح الحرب في اليمن.



وأشار القيادي "علي ناصر قرشة" وهو رجل أعمال حوثي كبير يتاجر في النفط والمبيدات، وغيرها من صنوف التجارة، وله علاقات واسعة بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في تغريدة له على منصة إكس إلى وجود أطراف لم يسمها تسعى لعودة الحرب، قائلاً: "خاطركم يا رجال لقد أبلغت جهدي في السلام وفي تهدئة الامور ولكن من سعى للحرب فالله يجعلها في وجهه".



وأضاف القيادي الحوثي الذي ظهر بجانب آل جابر، أثناء زيارته إلى صنعاء في رمضان قبل الماضي، "من حاصر الشعب اليمني اقتصاديا وأغلق مطاراته وصادر مرتباته فالله يجعلها في وجهه".



وكان علي قرشة قد كشف قبل أيام قليلة، عن تواصله مع السفير السعودي آل جابر بشأن قرار البنك المركزي سحب السويفت من البنوك الستة في صنعاء التي قرر البنك المركزي إلغاء تراخيصها، وأشار إلى أن آل جابر أبلغه بأن القرار لن ينفذ وأن البنوك ستستمر في عملها كالمعتاد.



وجاء تلويح علي قرشة، بالعودة إلى الحرب، بالتزامن مع سلسلة تهديدات ضد السعودية، من قبل قادة المليشيا بمن فيهم زعيمها عبدالملك الحوثي.