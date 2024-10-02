الخليج اليوم .. الرئيس الجزائري يقبل دعوة الشيخ مشعل الصباح لزيارة الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد مكالمة هاتفية من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، جدد الشيخ مشعل باسمه وباسم الشعب الكويتي تهانيه للرئيس تبون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وتناول القائدان سبل تقوية علاقات الأخوة الممتازة بين الكويت والجزائر وتبادلا بهذه المناسبة وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس تبون قَبِل دعوة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لزيارة دولة الكويت.