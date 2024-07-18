إب.. مقتل شاب خلال اشتباكات بين عناصر مُسلّحة في مديرية القفر

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب، اليوم الخميس، باشتباكات بين عناصر مسلحة، في إحدى البلدات بمحافظة إب، وسط البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية، أن شابا يدعى "سالم النهاري" قتل برصاص مسلحين، في عزلة بني مرغم، مديرية القفر، شمال مدينة إب.

وأشارت المصادر، إلى أن الحادثة جاءت عقب تشييع مواطن من أسرة بيت المرغمي توفي بحادث مروري، وحضر عملية الدفن جمع كبير من أبناء مديريتي القفر وحبيش المتجاورتين.

وبينت المصادر، أن الاشتباكات وقعت عقب الإنتهاء من عملية التشييع، ومغادرة الحضور مكان الدفن.

وحسب المصادر، فقد اندلعت الاشتباكات بين مسلحين حضرا العزاء، وهم من قبيلتي "الجعفري" وآخرين من بيت "المرغمي" على خلفية قضية ثأر بينهما، قتل فيها الشاب سالم النهاري الذي كان متواجدا في منطقة الاشتباكات، ولم يكن له أي علاقة بالحادثة.