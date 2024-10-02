شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضوين في لجنة المراجعة بـ«ريدان الغذائية» والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.