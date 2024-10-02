شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: النظام التجاري متعدد الأطراف يحد من المخاطر الاقتصادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية، محمد الجدعان: إن ضرورة الاستثمار في استدامة وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف، سيسهم في الحد من المخاطر والتحديات الاقتصادية، مع أهمية تحقيق النمو العادل بين المجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في حوار برلين العالمي، الذي يعقد خلال الفترة 28-29 ربيع الأول 1446هـ الموافق 1 - 2 أكتوبر 2024م، بحضور عدد من قادة الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في حرم الجامعة الأوروبية للإدارة والتقنية بالعاصمة الألمانية برلين.

وأضاف الوزير خلال مشاركته في جلسة بعنوان "كيفية توجيه الاستثمارات الخاصة نحو الابتكار والتحول الصناعي" أن أبرز عوامل تحقيق التنمية المستدامة هي التخطيط طويل المدى، والسياسات الصناعية المستقرة والتي يمكن تنبؤها، والشراكة بين القطاع العام والخاص.

ونوه بأهمية استمرار الحوار العالمي من خلال المؤسسات متعددة الأطراف لتوفير البيئة المناسبة لمناقشة القضايا العالمية المهمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون لدينا ازدهار في العالم بدون بيئة داعمة للابتكار والتقنية ومشاركتها للجميع ولا سيما مع البلدان منخفضة الدخل والأسواق الناشئة.

وأوضح أن المملكة تحرص على استغلال ميزتها التنافسية في التقنية لتحقيق مكاسب تعود بالنفع على المملكة والدول الأخرى.

وعلى هامش حوار برلين العالمي، التقى الجدعان بعدد مع مسؤولي الحكومات وكبار المستثمرين العالميين، لبحث سبل التعاون والشراكة بينهم وبين المملكة وتعزيز حضورها الريادي في مختلف الأحداث الدولية.

ويأتي حوار برلين العالمي هذا العام تحت شعار "تعزيز توافق الآراء"، ويهدف إلى توفير منصة للتواصل والحوار بين قادة الحكومات ورجال الأعمال والأكاديميين من حول العالم، للنقاش حول التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وصياغة السياسات والحلول المناسبة لمواجهة تلك التحديات.