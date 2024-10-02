شكرا لقرائتكم خبر عن «العرض المتقن»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بـ90 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) ترسية منافسة إنشاء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات للمستشفيات ومرافق وزارة الصحة، بقيمة إجمالية قدرها (90,143,721.75) ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ترسية المنافسة مع وزارة الصحة الديوان العام.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات متميزة لمنسوبي وزارة الصحة ولعملائها من المرضى والمراجعين، من خلال تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل موظفي الوزارة، وذلك باستخدام بنية تحتية حديثة لشبكات الحاسب الآلي تسهم في رفع كفاءة هذه الخدمات وتوفير بيئة عمل متطورة وسريعة تسهل الوصول إلى المعلومات بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية في قطاع الصحة. يتم ذلك مع مراعاة التحديات الأمنية الحالية وحساسية البيانات الخاصة بعملاء وزارة الصحة من المرضى والمراجعين.
وسيشهد 40 مستشفى تابع لوزارة الصحة، في 13 منطقة بالمملكة، تحسينات في كفاءة البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي من خلال:
• إنشاء وتطوير البنية التحتية للشبكات والاتصالات في المستشفيات والمرافق الصحية.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل موظفي الوزارة.
• توفير بيئة عمل متطورة وسريعة تتيح الوصول إلى المعلومات بسرعة، مواكبة لأحدث الابتكارات في مجال البنية التحتية وشبكات الحاسب الآلي.
والجدير بالذكر أن حصول شركة العرض المتقن على هذا المشروع يُعد إنجازًا مهمًا في تحقيق أحد أبرز أهداف الشركة، في تنويع محافظ الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ترسية المنافسة مع وزارة الصحة الديوان العام.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات متميزة لمنسوبي وزارة الصحة ولعملائها من المرضى والمراجعين، من خلال تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل موظفي الوزارة، وذلك باستخدام بنية تحتية حديثة لشبكات الحاسب الآلي تسهم في رفع كفاءة هذه الخدمات وتوفير بيئة عمل متطورة وسريعة تسهل الوصول إلى المعلومات بشكل يتماشى مع التطورات التكنولوجية في قطاع الصحة. يتم ذلك مع مراعاة التحديات الأمنية الحالية وحساسية البيانات الخاصة بعملاء وزارة الصحة من المرضى والمراجعين.
وسيشهد 40 مستشفى تابع لوزارة الصحة، في 13 منطقة بالمملكة، تحسينات في كفاءة البنية التحتية لشبكات الحاسب الآلي من خلال:
• إنشاء وتطوير البنية التحتية للشبكات والاتصالات في المستشفيات والمرافق الصحية.
• تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل موظفي الوزارة.
• توفير بيئة عمل متطورة وسريعة تتيح الوصول إلى المعلومات بسرعة، مواكبة لأحدث الابتكارات في مجال البنية التحتية وشبكات الحاسب الآلي.
والجدير بالذكر أن حصول شركة العرض المتقن على هذا المشروع يُعد إنجازًا مهمًا في تحقيق أحد أبرز أهداف الشركة، في تنويع محافظ الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.