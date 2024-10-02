شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالجبار العبدالجبار رئيسا لمجلس إدارة «نسيج للتقنية» والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية