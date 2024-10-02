شكرا لقرائتكم خبر عن «فقيه الطبية» توقع عقدا لبناء وتأجير مركز طبي في جدة بـ16 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه والشركات التابعة لها "مجموعة فقيه للرعاية الصحية" "فقيه للرعاية الصحية" في وقت سابق نيتها إنشاء مركز طبي جديد في منطقة الزهراء، جدة، المملكة العربية السعودية.
وأعلنت مجموعة فقيه للرعاية على موقع تداول السعودية أنهى وقعت إطار اتفاقية مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تم تأسيسها وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ممثلة بالشيخ ياسر يوسف محمد ناغي بصفته المدير، لبناء وتأجير مبنى مخصص ليعمل كمركز طبي من قبل مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وسيتضمن المركز الطبي مساحة بناء تبلغ 20,000 متر مربع وسيقدم للمرضى 60 عيادة خارجية بالإضافة إلى قسم طوارئ بسعة 20 سريرًا ووحدة جراحة العيادات اليومية ومراكز تميز أخرى، مع توفير تغطية كاملة لاحتياجات الأشعة والمختبر بأحدث التقنيات المتقدمة.
وأفادت بأن الاتفاقية تشمل أعمال البناء والتشطيب بحالة تسليم مفتاح، باستثناء المعدات الطبية والأثاث التي ستوفرها شركة DSFH، لمركز طبي وفقًا لمواصفات مجموعة فقيه للرعاية الصحية "بناء مخصص" واتفاقية إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتمديد من قبل المستأجر لمدة 10 سنوات إضافية.
وأضافت أن قيمة الإيجار السنوي الأول 16 مليون ريال (قبل الضرائب).
وبموجب إطار الإتفاقية، ستقوم شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار "المؤجر" ببناء وتسليم مبنى مع ثلاثة ملحقات بحالة تسليم مفتاح إلى شركة DSFH "المستأجر"، باستثناء المعدات الطبية والأثاث، ليستخدم كمركز طبي من قبل المستأجر بموجب اتفاقية إيجار تبدأ من تاريخ تسليم المبنى للمستأجر وتستمر لمدة 25 سنة قابلة للتمديد من قبل المستأجر لمدة 10 سنوات أخرى.
ومن المتوقع أن يؤثر إطار الاتفاقية مع اتفاقية الإيجار المقبلة على التزامات إيجارات مجموعة فقيه للرعاية والنتائج المالية بدءًا من تاريخ البدء في الربع الرابع من عام 2025.
وأعلنت مجموعة فقيه للرعاية على موقع تداول السعودية أنهى وقعت إطار اتفاقية مع شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تم تأسيسها وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، ممثلة بالشيخ ياسر يوسف محمد ناغي بصفته المدير، لبناء وتأجير مبنى مخصص ليعمل كمركز طبي من قبل مجموعة فقيه للرعاية الصحية.
وسيتضمن المركز الطبي مساحة بناء تبلغ 20,000 متر مربع وسيقدم للمرضى 60 عيادة خارجية بالإضافة إلى قسم طوارئ بسعة 20 سريرًا ووحدة جراحة العيادات اليومية ومراكز تميز أخرى، مع توفير تغطية كاملة لاحتياجات الأشعة والمختبر بأحدث التقنيات المتقدمة.
وأفادت بأن الاتفاقية تشمل أعمال البناء والتشطيب بحالة تسليم مفتاح، باستثناء المعدات الطبية والأثاث التي ستوفرها شركة DSFH، لمركز طبي وفقًا لمواصفات مجموعة فقيه للرعاية الصحية "بناء مخصص" واتفاقية إيجار لمدة 25 سنة قابلة للتمديد من قبل المستأجر لمدة 10 سنوات إضافية.
وأضافت أن قيمة الإيجار السنوي الأول 16 مليون ريال (قبل الضرائب).
وبموجب إطار الإتفاقية، ستقوم شركة ياسر يوسف ناغي للاستثمار "المؤجر" ببناء وتسليم مبنى مع ثلاثة ملحقات بحالة تسليم مفتاح إلى شركة DSFH "المستأجر"، باستثناء المعدات الطبية والأثاث، ليستخدم كمركز طبي من قبل المستأجر بموجب اتفاقية إيجار تبدأ من تاريخ تسليم المبنى للمستأجر وتستمر لمدة 25 سنة قابلة للتمديد من قبل المستأجر لمدة 10 سنوات أخرى.
ومن المتوقع أن يؤثر إطار الاتفاقية مع اتفاقية الإيجار المقبلة على التزامات إيجارات مجموعة فقيه للرعاية والنتائج المالية بدءًا من تاريخ البدء في الربع الرابع من عام 2025.