حضرموت: خفر السواحل تنقذ شخصين من الغرق في رابع أيام موسم البلدة السياحي

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، من إنقاذ شخصين تعرضا لحادث غرق خلال رابع أيام موسم نجم البلدة السياحي.

وحسب إعلام خفر السواحل فقد تمكنت صباح اليوم، من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 55 عاماً بعدما تعرض للغرق في ساحل حلة بمدينة المكلا، وأوضحت أن الرجل بصحة جيدة وحالته مستقرة.

كما أنقذت الفرق شاباً يبلغ من العمر 22 عامًا من أبناء مدينة الشحر، بعدما تعرض للغرق في ساحل كورنيش الشحر، وأكدت أن حالته الصحية مستقرة أيضًا.

وجددت قيادة خفر السواحل في حضرموت دعوتها للمواطنين باتخاذ الحيطة والحذر أثناء السباحة، والالتزام باللوائح الإرشادية التحذيرية، وعدم السباحة في الأماكن الخطرة، والالتزام بارتداء سترة النجاة، وتجنب السباحة لمسافات طويلة في عمق البحر.

وكانت خفر السواحل قد أعلنت الجمعة الماضية، وفاة شاب وإنقاذ 7 آخرين في حوادث غرق بسواحل المكلا.