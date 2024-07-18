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قوات تابعة للمجلس الانتقالي تختطف الصحفي فهمي العليمي بمدينة عدن

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المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مصادر إعلامية، إن قوات تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا اختطفت صباح اليوم الخميس، الصحفي "فهمي العليمي" في العاصمة المؤقتة عدن.

وحسب المصادر، فقد تم اختطاف الصحفي العليمي في منطقة القاهرة، بمديرية الشيخ عثمان بعدن. 

وذكرت المصادر، أن الصحفي العليمي محتجز في سجن تابع للحزام الأمني بالقرب من دار المسنين بمديرية الشيخ عثمان.

ولم يذكر بعد أسباب اختطاف العليمي حتى اللحظة، فيما لم تصدر سلطات الأمر الواقع بالمدينة أي بيان يذكر حتى كتابة هذا الخبر.

يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه المصادر إلى أن قوات الانتقالي كثفت من حملاتها التي تستهدف الصحفيين والإعلاميين ونشطاء وسائل التواصل خلال الساعات الماضية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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