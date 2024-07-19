اليمن.. تعرض سفينة لمقذوفات مجهولة جنوب شرقي عدن  

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة أصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية في وقت مبكر من يوم الجمعة.



وذكرت الهيئة في مذكرة أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.



وقالت أمبري في تحذير منفصل إنها سفينة حاويات تحمل علم سنغافورة.



وذكرت الشركة أن "السفينة كانت تتجه في خليج عدن نحو الشمال الشرقي عندما لاحظت سفينة تجارية قريبة وجود ضوء وانفجار في مكان السفينة".



وأضافت أن السفينة قامت فورا بمناورات مراوغة على ما يبدو وأوقفت نظام التعرف الآلي الخاص بها بعد حوالي ساعة.



وحددت الشركة أن السفينة تقع ضمن ملف أهداف الحوثيين.



ومنذ نوفمبر تشرين الثاني، يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الممرات الملاحية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتقول الجماعة إن تحركاتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين وسط الحرب الإسرائيلية على غزة.

المصدر: رويترز