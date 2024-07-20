عدن..حزب العدالة والديمقراطية يتهم أجهزة الأمن باستدراج رئيسه إلى قسم شرطة واعتقاله

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهم حزب العدالة والديمقراطية في عدن، أجهزة الأمن بالمدينة (الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي) باستدراج رئيس الحزب (محمد عمر زين السقاف)، واعتقاله بصورة غير قانونية، داعيا إلى سرعة إطلاق سراحه.



وقال الحزب في بلاغ على صفحته بالفيسبوك، إن شرطة "كابوتا" بمدينة عدن استدعت الخميسن رئيس الحزب محمد السقاف عبر تكليف حضور لم توضح طبيعته، وفور وصوله إلى القسم تم اعتقاله.



ووصف الحزب اجراءات الاحتجاز غير القانونية لرئيسه السقاف بـ "عملية استدراج"، وحذّر الأجهزة الأمنية والمحلية في عدن من المساس به، وحملها مسؤولية أي ضرر قد يلحق به.



وناشد الحزب وزارة الداخلية والاجهزة المعنية في عدن، العمل على سرعة الافراج عنه.

