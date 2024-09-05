شكرا لبحثكم عن خبر وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة وأوائل الطلاب للعام الدراسي 2023-2024 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن :

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، نتائج اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2023-2024 م بنسبة نجاح بلغت 86.1 بالمائة بالمائة.

وهنأ وزير التربية والتعليم طارق العكبري خلال حفل الإعلان الذي نظمته اللجنة العليا للاختبارات، جميع الطلاب والطالبات الذين حققوا نتائج عالية على مستوى المحافظات المحررة..متنمياً لهم بالتوفيق والنجاح في مشوار تحصليهم التعليمي المقبل.

وأشاد الوزير العكبري، بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا للاختبارات وكافة فرقها من الكوادر التربوية من مختلف القطاعات بديوان الوزارة والمحافظات، والجهود المساندة لها من قبل السلطات المحلية والتي أسهمت في إنجاح سير العملية الاختبارية.

من جانبه أوضح مدير عام الاختبارات الدكتور أنيس علي صالح، أن عدد المتقدمين للاختبارات شهادة الثانوية العامة للعام 2023-2024 بلغ 90 ألفاً 852 طالبآً وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، موزعين على 887 مركز اختباري.. مشيراً إلى أن عدد الناجحين بلغ 74 ألفاً و 480 طالباً وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.1 بالمائة منهم 62 ألفاً و 19 طالباً وطالبة في القسم العلمي و 12 ألفاً و 461 طالباً وطالبة في القسم الأدبي، بينما بلغ عدد الراسبين 12 ألفاً و 60 طالباً وطالبة بنسبة 13.9 بالمائة، منهم 10 ألف و 385 طالباً وطالبة في القسم العلمي، وألف و 675 طالباً وطالبة في القسم الأدبي.

بدوره أعلن نائب اللجنة العليا للاختبارات وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور عبدالغني الشوذبي، أسماء أوائل الطلاب على مستوى المحافظات المحررة للعام الدراسي 2023-2024وهم على ما يلي:

القسم العلمي:

-روان عبدالعزيز بن عبدالعزيز 99.75 عدن

- الاء رياض عمر سالم برعية 99.63 حضرموت الساحل

- احمد حسين محمد العيدروس 99.50 حضرموت الوادي

- حسين صدام حسين حيدره 99.63 ابين

- ابرار جميل علي احمد الدبعي 99.63 لحج

- سعيد عبدالله سعيد احمد النجار 99.63 شبوة

- علي عمر صالح حسين 99.63 الضالع

- طلحة سمير عبدالله سعيد الوجيه 99.38 المهرة

- سعاد برهان سعيد عمر 98.38 سقطرى

- عفراء محمد عبدالقادر اسماعيل عون 99.63 تعز

- منال الطيب عبده محمد هيج 96.25 الحديدة

- عبدالكريم مفلح عبدالله عمر الحاضري 99.38 مأرب

القسم الأدبي:

- ايات شوقي هاشم همت علي 94.63 عدن

- عائشة علي عمر علي بن همام 99.50 ساحل حضرموت

- خولة سعيد مبارك هادي شنتوف 98.05 وادي وصحراء حضرموت

- سعاد عبدالله قاسم محمد 93.63 ابين

- رباء وليد عبدالمؤمن عبدالله 95.63 لحج

- أحلام عبدالمجيد حسين عليوه 94 شبوة

- عبدالجبار رشيد مثنى حيمد 84.75 الضالع

- اروى عمر احمد عويضان مغفيق 94.75 المهرة

- منال فائز عيسى سالم 88.75 سقطرى

- محسن ناجي ناصر احمد الحرملي 88.75 مأرب

القسم الإنجليزي:

- لين وضاح صالح عمر 98.05 عدن