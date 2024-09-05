الوحدة الإماراتي يكرم نادي بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أقام نادي الوحدة حفل تكريم لنادي بيراميدز بمناسبة تتويجه بلقب بطولة كأس مصر وتحقيق أول بطولة في تاريخ النادي في إطار اتفاقية التعاون والتوأمة والتي تجمع بين ناديي بيراميدز و الوحدة الإماراتي.

وشهد مقر نادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي حفلا كبيرا لتكريم نادي بيراميدز ووفده برئاسة المهندس ممدوح عيد رئيس النادي بمناسبة حصد لقب كأس مصر.

وشهد حفل التكريم إلى جانب المهندس ممدوح عيد، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والمهندس عمر مدحت المدير التجاري، والأستاذ مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال والعلاقات المؤسسية، في حضور نجمي الفريق دودو الجباس ومحمد رضا بوبو، والذين توجهوا بالشكر لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة على اللافتة الطيبة.