شكوك حول مستقبل نجم نيوكاسل في يناير المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن المدافع الإنجليزي كيران تريبير على أعتاب الخروج من نادي نيوكاسل يونايتد في الفترة المقبلة.

وتشير التقارير الصحفية أن نيوكاسل سيكون منفتحا على العروض المقدمة لـ كيران تريبير في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان كيران تريبير على أعتاب الخروج في انتقالات الصيف الماضية لكن إيدي هاو مدرب نيوكاسل فضل استمرار اللاعب حتى انتقالات الشتاء.

وفقاً ل " فوتبول إنسايدر " البريطانية فإن مستقبل كيران تريبير مع نيوكاسل يونايتد سيخضع للتقييم خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير ويعتقد أن إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد ليس حريصاً على خسارة تريبيير حيث لا توجد فرصة لنيوكاسل للتعاقد مع بديل .

وقد أجرى إيفرتون محادثات في وقت سابق بشأن التعاقد مع تريبير على سبيل الإعارة لكنه فشل في التوصل إلى اتفاق .

وانضم تينو ليفرامينتو إلى قائمة نيوكاسل يونايتد ويبدو الآن أنه الخيار الأول في مركز الظهير الأيمن في سانت جيمس بارك .

وشارك تريبير كبديل في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وقاد الفريق منذ البداية خلال تحقيق الفوز ضد نوتنجهام فورست .

ويحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 7 نقاط.