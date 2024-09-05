نتيجة مباراة الأردن والكويت بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأردن والكويت، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن مجريات الجولة الأولى من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح نجم نادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أهداف المباراة في الدقيقة 14 بعد تلقيه تمريرة من نور الدين الروابدة، ليشعل الهدف الأجواء في المدرجات الأردنية المتحمسة.

بينما سجل يوسف ناصر للكويت من ركلة جزاء في الدقيقة 90+2، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منها.

وينافس المنتخبان الأردني والكويتي في المجموعة الثانية (B) بالمرحلة الثالثة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتضم المجموعة 5 منتخبات عربية “العراق وسلطنة عُمان والأردن والكويت وفلسطين”، بالإضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن نظام تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ينص على تأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه مباشرةً إلى النهائيات، وتأهل الثالث والرابع إلى ملحق.

ولم يتأهل من المنتخبات العربية المتواجدة في هذه المجموعة إلى نهائيات كأس العالم سوى منتخبي العراق والكويت، حيث فشلت عُمان والأردن وفلسطين في جميع تجاربها الماضية.

