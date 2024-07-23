رئاسة الجمهورية: رئيس وأعضاء مجلس القيادة رفضوا استقالة محافظ المركزي اليمني

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" الإثنين، عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قوله، إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي رفضوا بالإجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي.



وأضاف المصدر إن "محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الإصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الأشقاء والأصدقاء".



وأهاب المصدر بوسائل الإعلام مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها، وفق الوكالة.

ولم يتم تأكيد هذا العدول عن قرار الاستقالة من قبل محافظ البنك المركزي نفسه.

وكان المعقبي قد قدم استقالته من منصبه برسالة مورخة بتاريخ 17 من الشهر الجاري، على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن القرارات المتعلقة بالبنوك.



والسبت الماضي، نقلت قناة "يمن شباب" عن مصادر خاصة، قولها، السعودية، استدعت المعبقي إلى الرياض لثنيه عن تقديم استقالته نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتأجيل قرارات البنك.



وأكدت المصادر، أن "السعودية قد تقوم بوضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية وإبقاءه بالرياض لمنعه من القيام بأي خطوة جديدة".

