شكرا لبحثكم عن خبر مخاطر اختراق شبكات Wi-Fi وطرق الوقاية منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تتعرض الكثير من شبكات Wi-Fi الخاصة للاختراق أحيانا، ويستغل قراصنة الإنترنت هذه الشبكات للتجسس على مستخدميها، لكن توجد عدة طرق لحماية هذه الشبكات.

حول الموضوع قال الخبير الروسي في مجال الأمن السيبراني في MTS Web Services، جميل مجيدوف:"بعد اختراق شبكة Wi-Fi يمكن لقراصنة الإنترنت مراقبة الأنشطة التي يقوم بها مستخدميها، كما يمكنهم استغلال هذا الأمر لتثبيت برمجيات خبيثة في أجهزة المستخدمين للتجسس عليها، واستغلال الأجهزة لتنفيذ هجمات سيبرانية، ومن خلال هذه الشبكات أيضا يمكن الوصول إلى بيانات الأجهزة الذكية".

وأضاف:"هناك عدة مؤشرات تدل على أن جهاز الراوتر الخاص بك قد تم اختراقه، أولها، تباطؤ سرعة الإنترنت، وهذا يدل على أن أحد قراصنة الإنترنت أو أحد المحيطين يستخدم شبكة Wi-Fi الخاصة بك لتحميل كميات كبيرة من البيانات. للتحقق من هذا الأمر يجب مراجعة عناوين IP المتصلة بالشبكة ومقارنتها مع العناوين الخاصة بأجهزتك، وحظر أي عنوان غريب أو غير معروف".

ومن بين الأمور الأخرى التي قد تشير إلى اختراق شبكة Wi-Fi تبعا للخبير هو ظهور عدد كبير من الإعلانات أو ظهور صفحات غير اعتيادية أثناء تصفح الإنترنت.

ولحماية شبكات Wi-Fi من الاختراق ينصح الخبير بتغيير إعدادات المستخدم لجهاز الراوتر كل فترة، وتغيير اسم المستخدم وكلمة السر في هذه الإعدادات، واستخدام برامج الحماية ومراقبة الشبكات، وكذلك تحميل التحديثات الجديدة التي تصدر لأجهزة الراوتر كونها تصحح الأخطاء البرمجية التي من الممكن أن تتسبب باختراق الحواسب والشبكات.

المصدر: فيستي