شكرا لبحثكم عن خبر مصر تدعو شركات الطيران إلى تجنب مجال إيران الجوي خلال الساعات المقبلة بطلب من طهران والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجهت مصر إشعارا لجميع شركات الطيران التابعة لها بتجنب المجال الجوي الإيراني لمدة ثلاث ساعات يوم الخميس وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

وطلبت السلطات الإيرانية من شركات الطيران تجنب المجال الجوي للبلاد بسبب تدريبات عسكرية، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" التلفزيونية المصرية نقلا عن مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية.

وقال المصدر "تم تلقي إخطار من السلطات الإيرانية لتجنب التحليق في المجال الجوي بسبب التدريبات العسكرية".

وفقا للمصدر، تم إرسال الإشعار إلى جميع شركات الطيران المدنية في العالم.

وأصدرت السلطات المصرية يوم الأربعاء إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، جاء فيه "أن التعليمات ستكون سارية من الساعة 01:30 إلى 04:30 بتوقيت غرينتش (من الساعة 4:03 صباحا حتى الـ 7:30 من صباح الخميس حسب التوقيت المحلي لإيران)".

ويرسل نظام "نوتيس تو اير ميشنز" المعروف اختصارا باسم "نوتام" إشعارات إلى الطيارين لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وأوضح الإشعار أنه "يجب على جميع شركات الطيران المصرية تجنب التحليق فوق منطقة معلومات الطيران بطهران (منطقة معلومات الطيران)"، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي خطة طيران فوق هذه المنطقة.

هذا وذكرت وزارة الطيران المدني أن السلطات الإيرانية أصدرت إخطارا موجها لجميع شركات الطيران المدني العابرة فوق المجال الجوي الإيراني بأنه سيتم إجراء تدريبات عسكرية على مدار يومي 7 و8 أغسطس الجاري خلال الفترة من الساعة 11:30 إلى 14:30 يوم 7 أغسطس 2024، والفترة من 04:30 إلى 07:30، يوم 8 أغسطس 2024 وذلك بتوقيت طهران.

وحرصا على سلامة ركاب الطائرات المصرية وتطبيقا للمعايير القياسية الدولية فى هذا الشأن، أصدرت سلطة الطيران المدني المصرية إخطارا إلى جميع شركات الطيران المصرية بعدم المرور فوق المجال الجوي الإيراني خلال الفترات المشار إليها سالفا لتجنب أى أخطار تؤثر على سلامة الطيران.

وكانت شركات طيران أعلنت وقف تحليق طائراتها فوق إيران ولبنان وألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، وسط تصاعد المخاوف من رد إيراني محتمل عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

المصدر: RT وكالات