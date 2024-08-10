شكرا لبحثكم عن خبر شركة الاتحاد تفتتح مقراً جديداً في جوانجو الصينية لتعزيز تواجدها التجاري في آسيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افتتحت شركة الاتحاد للاستيراد والتصدير والشحن، إحدى شركات مجموعة بن ناجي التجارية، مقراً جديداً لها في مدينة جوانجو الصينية، وذلك في حفل أقيم يوم الخميس الماضي وحضره نخبة من رجال الأعمال والتجار اليمنيين والعرب والصينيين، ويأتي افتتاح المقر الجديد في جوانجو، التي تعتبر مركزاً تجارياً صينياً هاماً، ليعزز من مكانة الشركة في سوق الاستيراد والتصدير بين اليمن والصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتقوم الشركة، التي تتمتع بسمعة طيبة باستيراد كل ما يحتاجه العملاء من منتجات وبضائغ ومواد، وتقدم في هذا المجال، مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية، عبر الشحن الجزئي عبر الخط الملاحي المباشر (SLSea Legend) الذي يربط بين مينائي نانشا في الصين وميناء عدن، مما يضمن سرعة وسلامة وصول البضائع إلى وجهتها النهائية، سوءً باليمن او مجلس التعاون الخليجي.

وفي كلمة له خلال الحفل، عبر السيد مصطفى بن ناجي، مدير الشركة، عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، والعمل على توسيع شبكة أعمالها لتشمل أسواقاً جديدة.

وبهذا الافتتاح، تكون شركة الاتحاد قد عززت مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال التجارة والاستيراد والتصدير في المنطقة، والتي تعمل في هذا المجال منذ 15 عاماً، مؤكدةً على أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق النمو والازدهار.

وتقدم الشركة خدمات مميزة للتجار والمستوردين، عبر الشحن الكل او الجزئي، من الصين الى اليمن ودول الخليج وتحضى بسمعة طيبة بين شركائها وتعد بتقديم المزيد، والتسهيل على التجار واصحاب المشاريع الكبيرة الناشئية استيراد بضائعهم، بسرعة وأمان.

عنوان الشركة على الانترنت:

ETIHAD TRADING CO.,LTD

ADDRESS:1501 ROOM

CITY KEY TOWER LI GANG NAN WAN NAN AN ROAD,GUANGZHOU.CHINA

Guangzhou, China

MUSTAFA BIN NAGI

Mob: 008615915732732

Mob: 00966555622532