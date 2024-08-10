شكرا لبحثكم عن خبر العلوم والتكنولوجيا تحدد موعد انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الأول للعلوم الإدارية والتنمية المستدامة بعدن. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / محمد الجبلي

حددت جامعة العلوم والتكنولوجيا - المركز الرئيس عدن وعلى لسان رئيس الجامعة ا.د عبدالغني حميد " عن قرب انعقاد "المؤتمر العلمي الدولي الأول، والذي يحمل اسم العلوم الإدارية والتنمية المستدامة - الواقع والطموح"، وتنظمه كلية العلوم الإدارية والإنسانية، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء أ.د. أحمد عوض بن مبارك ،

وقال: إن المؤتمر سيعقد خلال الفترة من الأحد 18 إلى الثلاثاء 20 أغسطس 2024م في الحرم الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا عدن، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ويهدف إلى التعرف على دور وارتباط العلوم الإدارية بعملية التنمية المستدامة، وكذلك التعرف على واقع وتحديات التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة لهدف الإسهام في إثراء البحث العلمي في مجال العلوم الإدارية، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وكذا تشجيع العلماء والباحثين والمهتمين، وطلبة الدراسات العليا والبكالوريوس، وأيضًا تشجيع الجهود الدولية والمحلية، وزيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة، وأهمية تحقيقها.

وأشار الى تتعدد محاور المؤتمر لتشمل ستة محاور هي: القيادة إدارة الأعمال، والمحاسبة والمالية، والمصرفية والتمويل، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والإحصاء. فيما تم تحديد اللغتين العربية والإنجليزية كلغات معتمدة للمؤتمر.

وتابع : يشارك في المؤتمر أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية، والباحثون في الدراسات العليا (دكتوراه، ماجستير)، وطلبة البكالوريوس، ومراكز البحوث والدراسات العلمية، والجهات الرسمية من الوزارات ومؤسساتها ومكاتبها، والشركات العامة والخاصة، والمنظمات الدولية والمحلية ذات الاهتمامات البحثية. تضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر مجموعة من العلماء المتخصصين البارزين وهم: أ.د. داود عبدالملك الحدابي من جامعة العلوم والتكنولوجيا - اليمن والجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا، أ.د. مدحت أبو النصر من جامعة حلوان - مصر، أ.م.د. عبدالمجيد العمري من الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا، أ.د. عمر عبدالله زيد من الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا، أ.د. مصطفى نجم البشاري من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - السودان.

وستُعرض في المؤتمر عشرات البحوث والأوراق العلمية في مختلف محاور المؤتمر العلمي الدولي، بمشاركة عدد من الباحثين والمتخصصين من عدد من الجامعات اليمنية والإقليمية والدولية.

وتدعوا جامعة العلوم والتكنولوجيا عن إمكانية حضور المؤتمر لمن يرغب في ذلك من المهتمين بالعلوم الإدارية في داخل اليمن وخارجه، مع توفر فرصة الحضور عن بعد عبر برنامج الـ Zoom.

* الموقع الإلكتروني للمؤتمر: https://conference.ust.edu/FISC2024

* واتساب المؤتمر: (00967718602299

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