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شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإعدام فاعل خير يمني ارتكب الفاحشة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل/
برئاسة القاضي محمد العلفي قاضي محكمة بلاد الروس الحكم على غالب القاضي بالرجم حتى الموت بواقعة استغلال امراه محتاجة والزواج بها وهي على ذمة زوجها ، حيث تم قتل المراة وجنينها من قبل اخيها.
افلت من القضية الاخيرة الا انه لم يفلت من سابقتها
ولازال فار من وجهه العدالة حتى اللحظة.
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