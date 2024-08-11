شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإعدام فاعل خير يمني ارتكب الفاحشة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاجل/

برئاسة القاضي محمد العلفي قاضي محكمة بلاد الروس الحكم على غالب القاضي بالرجم حتى الموت بواقعة استغلال امراه محتاجة والزواج بها وهي على ذمة زوجها ، حيث تم قتل المراة وجنينها من قبل اخيها.

افلت من القضية الاخيرة الا انه لم يفلت من سابقتها

ولازال فار من وجهه العدالة حتى اللحظة.